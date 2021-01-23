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В Уфе водители маршруток подрались на проезжей части

В Уфе водители маршруток подрались на проезжей части

Уфа | 23 янв 2021 | 12:48

Разборки уфимских маршрутчиков попали на видео очевидцев. Инцидент произошел на днях прямо на проезжей части.

По словам пассажиров, всю дорогу водители подрезали друг друга, и в конце концов остановились, чтобы выяснить отношения напрямую. В ход пошли кулаки и даже дубина. Драчунов пытались разнять пассажиры.

- Всю дорогу эти водители подрезали и обгоняли друг друга. На замечания пассажиров водитель маршрутки отвечал по-хамски — «не нравится, иди пешком»! Ну, и все в конце концов закончилось дракой, — пишет автор видео, которая ехала в одной из маршруток.

Как прокомментировал «Вестям» собственный источник в правоохранительных органах, полиция проверяет информацию об этом инциденте: «В ходе проверки будут установлены лица, которые фигурируют в видеозаписи и в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом».

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео gtrk.tv

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