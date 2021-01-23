Стали известны подробности страшной аварии, произошедшей в Туймазинском районе

Стали известны подробности ДТП, которое произошло накануне днем в Туймазинском районе на 1294 километре федеральной трассы М-5 «Урал». Столкнулись «Лада Калина» под управлением 63-летнего жителя Татарстана и встречный грузовик «Скания», за рулем которого находился 53-летний житель из Челябинской области. О происшествии сообщает Госавтоинспекция РБ.
Удар был настолько сильный, что детали от «Лады» повредили попутную «Рено Сандеро». В аварии погиб водитель отечественного автомобиля.
«Двигался со стороны Самары в сторону Челябинска. Спускался с горы, навстречу шла колонна грузовиков, обгоняли две легковые, одна из которых успела заскочить в колонну, вторая – нет. Ударилась в лоб, не успела затормозить, ее развернуло и ударило в лоб. В результате чего машина вылетела в кювет, вторая осталась на дороге», – рассказал водитель «Скании».