Стали известны подробности страшной аварии, произошедшей в Туймазинском районе

Туймазинский район | 23 янв 2021 | 12:38

Стали известны подробности ДТП, которое произошло накануне днем в Туймазинском районе на 1294 километре федеральной трассы М-5 «Урал». Столкнулись «Лада Калина» под управлением 63-летнего жителя Татарстана и встречный грузовик «Скания», за рулем которого находился 53-летний житель из Челябинской области. О происшествии сообщает Госавтоинспекция РБ.







Удар был настолько сильный, что детали от «Лады» повредили попутную «Рено Сандеро». В аварии погиб водитель отечественного автомобиля.

«Двигался со стороны Самары в сторону Челябинска. Спускался с горы, навстречу шла колонна грузовиков, обгоняли две легковые, одна из которых успела заскочить в колонну, вторая – нет. Ударилась в лоб, не успела затормозить, ее развернуло и ударило в лоб. В результате чего машина вылетела в кювет, вторая осталась на дороге», – рассказал водитель «Скании».

Ранее сообщалось о страшном ДТП со смертельным исходом, которое произошло рано утром 22 января в Уфимском районе Башкирии. На 1483 км автодороги М5 Самара-Уфа- Челябинск, вблизи поселка Шамонино, лоб в лоб столкнулись Volkswagen Polo и грузовик Mercedes.

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Фото: УГИБДД МВД по РБ