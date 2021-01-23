Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Найденная в заброшенном детском саду Белебеевского района пропавшая женщина была убита

Найденная в заброшенном детском саду Белебеевского района пропавшая женщина была убита

Найденная в заброшенном детском саду Белебеевского района пропавшая женщина была убита

Белебеевский район | 23 янв 2021 | 19:22

Источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что числившаяся пропавшей без вести жительница Белебеевского района Башкирии, тело которой обнаружили в заброшенном детсаду, была убита. По предварительным данным, ей перерезали горло. Подозреваемый уже задержан.

Напомним, 60-летняя Раиса Леонова из деревни Веровка пропала без вести еще в рождество. 14 января ее стали активно искать. Мертвое тело впоследствии было найдено – в подвале заброшенного детского сада.

Сотрудники полиции направили труп на судмедэкспертизу. Специалисты установили, что смерть женщины была насильственной и наступила «в результате резаной раны шеи с повреждением правой общей сонной артерии и яремной вены, осложнившейся кровопотерей».

Уголовный розыск уже нашел подозреваемого – это безработный односельчанин Леоновой. Ему 38 лет. Ранее мужчина уже привлекался к «уголовке» – за воровство и грабеж. В отделе МВД он дал признательные показания. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Суд отправил подозреваемого под стражу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: