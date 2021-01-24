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ДТП в Гафурийском районе: водитель за рулём «Toyota Land Cruiser» задавил пешехода

ДТП в Гафурийском районе: водитель за рулём «Toyota Land Cruiser» задавил пешехода

Гафурийский район | 24 янв 2021 | 10:59

Вчера, 23 января, в девятом часу вечера в Гафурийском районе республики произошло ДТП.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, на 22 км трассы Толбазы-Красноусольский 48-летний местный житель за рулём «Toyota Land Cruiser» наехал на неустановленного пешехода.

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В результате ДТП мужчина, на вид 50-55 лет, скончался на месте происшествия. Со слов водителя, погибший лежал на проезжей части. Полиция устанавливает личность пешехода.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Туймазинском районе. Здесь столкнулись Лада Калина, Renault Sandero и грузовик Scania.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Пресс-служба ГИБДД по РБ

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