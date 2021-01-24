В Туймазинском районе погибла женщина, ударившись об дерево

Туймазинский район | 24 янв 2021 | 13:35

На территории турбазы в Башкирии погибла женщина. Инцидент произошёл в Туймазинском районе. Подробности трагедии сообщили корреспонденты «КП-Уфа».







Несчастный случай произошёл в начале 2021 года. Известно, что женщина съехала с самодельной канатной дороги в лесном массиве и ударилась о дерево. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и несчастная скончалась на месте инцидента.



Было возбуждено уголовное дело. Руководительница турбазы находится под подпиской о невыезде.



Ранее стали известны подробности страшной аварии, произошедшей в Туймазинском районе. Здесь столкнулись «Лада Калина» под управлением 63-летнего жителя Татарстана и встречный грузовик «Скания», за рулем которого находился 53-летний житель из Челябинской области.





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