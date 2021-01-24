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Житель Белебея на угнанной машине приехал в гости к друзьям

Житель Белебея на угнанной машине приехал в гости к друзьям

Белебеевский район | 24 янв 2021 | 13:41

Полицейские задержали жителя Белебея, который угнал припаркованную у кафе машину, возвращаясь домой с ночных посиделок у друзей.

В два часа ночи в полицию с заявлением пришел 51 – летний владелец отечественной машины ВАЗ-21099. Мужчина рассказал полицейским, что оставил автомобиль у входа в кафе. Пока он проведал жену, работающую в ночную смену в общепите, неизвестный угнал его автомобиль. При этом мужчина уверяет, что оставил машину незакрытым всего лишь на одну минуту.

- Через два часа после звонка благодаря камерам видеонаблюдения сотрудникам уголовного розыска удалось установить лицо причастное к совершению угона, им оказался 26-летний житель Белебея. Позже у дома злоумышленника была обнаружена машина, числящаяся в угоне, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Угонщика задержали, в участке он признался в содеянном.

- По словам задержанного, он возвращался домой от знакомых и был сильно пьян. На одной из улиц он увидел автомобиль без водителя. Подошёл, дёрнул за ручку — дверь открылась. Подозреваемый предположил, что это такси, а когда понял, что ошибся, решил угнать транспортное средство, - сообщают полицейские.

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Источник: www.sobkor02.ru

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