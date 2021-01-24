Жительница Сибая из-за ревности ранила ножом своего сожителя

Сибай | 24 янв 2021 | 13:46

Полицейские разбираются в поножовщине в гражданской семье из Сибая. По предварительным данным, женщина ранила сожителя ножом из-за его ревности. При этом оба участника «шекспировской трагедии» в момент происшествия были пьяны.







По оперативным данным, инцидент произошел в Сибае между сожителями на фоне ревности.



Вечером 59-летний мужчина вернулся домой в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но оказалось, что встретившая его дома сожительница, тоже где-то «приняла на грудь» спиртное. Тогда мужчина заподозрил свою любимую в измене и решил поставить все точки «i», не дожидаясь утра.

Он начал требовать у женщины отчета, где и с кем она была в его отсутствии. Сначала женщина пыталась придумать оправдания, но потом разозлилась и кинулась на сожителя – отелло с кухонным ножом.

- Сожители разругались, и в ходе ссоры женщина взяла кухонный нож, ударив им сожителя. Врачи скорой помощи госпитализировали 59-летнего мужчину в больницу и сообщили о нападении в отдел полиции.

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Правоохранители доставили женщину в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.