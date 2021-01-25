Авария в Дуванском районе: водитель ВАЗ-2112 столкнулся со встречным Renault Sandero | видео

Дуванский район | 25 янв 2021 | 09:35

В Дуванском районе зарегистрировано ДТП с пострадавшим водителем, сообщает ГИБДД по Башкирии.





Авария произошла около полудня 24 января на 210 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. По предварительным данным, 26 - летний мужчина за рулём ВАЗ-2112 столкнулся со встречным Renault Sandero под управлением 35-летнего местного жителя. В результате ДТП водитель иномарки получил травмы и был доставлен в больницу. Начато разбирательство.



Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло четыре автомобильные аварии, в ходе которых пострадали четыре человека. Также сотрудниками ГИБДД выявлено более 2,3 тыс нарушений ПДД, задержаны 59 нетрезвых водителя, разыскано два угнанных автомобиля.

На днях жительница одной из деревень Дуванского района Башкирии стала жертвой мошенничества. Началось все как обычно: ей позвонили с незнакомого телефона и, представившись представителем банка, заявили, что мошенники пытались оформить на ее имя кредит.

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