В Хайбуллинском районе в своей кроватке умер ребенок

Хайбуллинский район | 25 янв 2021 | 18:17

В Хайбуллинском районе Башкирии молодых родителей настигло страшное горе. По информации «КП-Уфа», в минувшую субботу, когда они решили проверить своего трехлетнего сына, то обнаружили, что он лежал в своей кроватке и не дышал.







Со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах журналисты сообщили, что на теле малыша не было никаких видимых телесных повреждений. Чтобы установить причину смерти, тело сейчас отправили на судмедэкспертизу.



С места происшествия, уточняется в издании, изъяли простыню, детский матрас, подушку и мягкую игрушку.



Ранее сообщалось о том, что в Хайбуллинском районе исполнили мечту девочки, подарив ей гитару на Новый год.





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