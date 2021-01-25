В Уфе произошел масштабный взрыв на заводе ПАО «Уфаоргсинтез» | ВИДЕО
Уфа | 25 янв 2021 | 20:56
Две емкости с синтетическим спиртом загорелись на заводе ПАО «Уфаоргсинтез». Сейчас на предприятии, принадлежащем «Башнефти» (которая входит в ПАО НК «Роснефть») бушует огонь.
По данным РЕН ТВ, до этого там произошел взрыв. Очевидцы сообщают, что какое-то время назад они слышали рокот, напоминающий звук взрыва.
Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности. По предварительной информации, в результате ЧП пострадал один человек, еще одного сейчас разыскивают, сообщает Мэш.
На месте работает 4 расчета пожарных. Обстоятельства выясняются.
Как сообщает МБУ «Управление гражданской защиты» по Орджоникидзевскому району г. Уфы, в отделении газоразделения № 235 произошла разгерметизация резервуара. На момент возгорания находилось: ЦКУ — 18 человек, машинный зал — 25 человек. Подача бензина, топлива перекрыта.
Разгерметизация с последующим горением произошла в двух ёмкостях для сброса газа, объёмом 20 и 25 куб. м с метано-водородной фракцией. 1 емкость разрушена, выделяющийся из 2-й емкости газ горит факелом высотой 10-15 м.
Пожару присвоен четвертый ранг сложности. На месте лаборатория Роснефти и Госкомитета РБ по ЧС.
По предварительным данным 1 пострадавший отправлен на скорой помощи в отделение токсикологии. На текущий момент из персонала цеха газоразделения неизвестно местонахождение 1 человека.
Угрозы распространения пожара нет. Сил и средств достаточно.