В Уфе произошел масштабный взрыв на заводе ПАО «Уфаоргсинтез» | ВИДЕО

Уфа | 25 янв 2021 | 20:56

Две емкости с синтетическим спиртом загорелись на заводе ПАО «Уфаоргсинтез». Сейчас на предприятии, принадлежащем «Башнефти» (которая входит в ПАО НК «Роснефть») бушует огонь.





По данным РЕН ТВ, до этого там произошел взрыв. Очевидцы сообщают, что какое-то время назад они слышали рокот, напоминающий звук взрыва.



Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности. По предварительной информации, в результате ЧП пострадал один человек, еще одного сейчас разыскивают, сообщает Мэш.



На месте работает 4 расчета пожарных. Обстоятельства выясняются.

«25 января в 19.20 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о горении двух ёмкостей на открытой площадке на территории завода ПАО «Уфаоргсинтез». Что горит и площадь пожара и информация по погибшим уточняются. Пожару присвоен четвёртый номер сложности. На месте вызова работает лаборатория для мониторинга ПДК вредных веществ в окружающем воздухе. Проводится наращивание сил и средств. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили «Башинформ» в пресс-службе МЧС по РБ.

Как сообщает МБУ «Управление гражданской защиты» по Орджоникидзевскому району г. Уфы, в отделении газоразделения № 235 произошла разгерметизация резервуара. На момент возгорания находилось: ЦКУ — 18 человек, машинный зал — 25 человек. Подача бензина, топлива перекрыта.



Разгерметизация с последующим горением произошла в двух ёмкостях для сброса газа, объёмом 20 и 25 куб. м с метано-водородной фракцией. 1 емкость разрушена, выделяющийся из 2-й емкости газ горит факелом высотой 10-15 м.



Пожару присвоен четвертый ранг сложности. На месте лаборатория Роснефти и Госкомитета РБ по ЧС.









По предварительным данным 1 пострадавший отправлен на скорой помощи в отделение токсикологии. На текущий момент из персонала цеха газоразделения неизвестно местонахождение 1 человека.



Угрозы распространения пожара нет. Сил и средств достаточно.

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Фото: скриншот видео очевидцев