Жертвой пожара на "Уфаоргсинтез" стал один человек | видео

Уфа | 25 янв 2021 | 22:54









В пожаре на нефтехимическом заводе «Уфаоргсинтез» погиб один человек. Об этом сегодня, 25 января, сообщили в МЧС по Башкирии. По официальной информации, еще один человек пострадал, его доставили в больницу № 21 Уфы

— В 19:20 поступило сообщение о горении двух емкостей на открытой площадке на территории завода. По прибытии пожарных подразделений установлено, что происходит факельное горение двух емкостей с нефтепродуктами, — сообщили в МЧС. — Пожару присвоен четвертый номер сложности. Подано 12 лафетных стволов на охлаждение соседних конструкций. Развернуто 4 участка тушения пожара.



На месте работает лаборатория по мониторингу ПДК вредных веществ в воздухе. На территории находится начальник МЧС Башкирии Марат Латыпов, организована работа оперштаба.





— В ликвидации последствий происшествия задействованы 127 человек и 44 единицы техники, в том числе от МЧС России 90 человек личного состава и 29 единиц техники, — уточнили в МЧС.

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Фото: МЧС по РБ