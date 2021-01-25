Жертвой пожара на "Уфаоргсинтез" стал один человек | видео

— В 19:20 поступило сообщение о горении двух емкостей на открытой площадке на территории завода. По прибытии пожарных подразделений установлено, что происходит факельное горение двух емкостей с нефтепродуктами, — сообщили в МЧС. — Пожару присвоен четвертый номер сложности. Подано 12 лафетных стволов на охлаждение соседних конструкций. Развернуто 4 участка тушения пожара.
На месте работает лаборатория по мониторингу ПДК вредных веществ в воздухе. На территории находится начальник МЧС Башкирии Марат Латыпов, организована работа оперштаба.
— В ликвидации последствий происшествия задействованы 127 человек и 44 единицы техники, в том числе от МЧС России 90 человек личного состава и 29 единиц техники, — уточнили в МЧС.