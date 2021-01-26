В Башкирии на трассе сбили насмерть 40-летнего мужчину
| 26 янв 2021 | 09:40
В ГИБДД по Башкирии сообщили, что минувшим вечером, 25 января, на трассе погиб 40-летний уфимец. В ведомстве сообщили, что он был сбит насмерть жителем Челябинской области того же возраста.
В пресс-службе госавтоинспекции уточнили, что авария произошла на 44-м километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк в десятом часу вечера. В результате произошедшего пешеход скончался на месте происшествия.
Водитель рассказал, что мужчина шел по проезжей части в попутном направлении. В настоящий момент идет разбирательство. Ранее сообщалось, что в Уфе произошел масштабный взрыв на заводе ПАО «Уфаоргсинтез». Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Читайте также