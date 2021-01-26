В Башкирии на трассе сбили насмерть 40-летнего мужчину

| 26 янв 2021 | 09:40

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что минувшим вечером, 25 января, на трассе погиб 40-летний уфимец. В ведомстве сообщили, что он был сбит насмерть жителем Челябинской области того же возраста.







В пресс-службе госавтоинспекции уточнили, что авария произошла на 44-м километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк в десятом часу вечера. В результате произошедшего пешеход скончался на месте происшествия.

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Фото: ГИБДД по Башкирии