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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на заводе "Уфаоргсинтез"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на заводе "Уфаоргсинтез"

Уфа | 26 янв 2021 | 09:54

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту пожара на заводе «Уфаоргсинтез». Об этом только в ведомстве сообщили накануне, 25 января.

— Уголовное дело возбуждено по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека, — сообщили в следкоме. — В ходе расследования лицам, ответственным за обеспечение соблюдения требований безопасности на предприятии, будет дана правовая оценка.

Ранее на ситуацию обратили внимание и в республиканской прокуратуре. Там пообещали дать оценку действиям ответственных лиц.

Напомним, что в пожаре на нефтехимическом заводе «Уфаоргсинтез» погиб один человек. Об этом сообщили в МЧС по Башкирии. По официальной информации, еще один человек пострадал, его доставили в больницу № 21 Уфы.

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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ

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