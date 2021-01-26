Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на заводе "Уфаоргсинтез"

Уфа | 26 янв 2021 | 09:54

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту пожара на заводе «Уфаоргсинтез». Об этом только в ведомстве сообщили накануне, 25 января.







— Уголовное дело возбуждено по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека, — сообщили в следкоме. — В ходе расследования лицам, ответственным за обеспечение соблюдения требований безопасности на предприятии, будет дана правовая оценка.



Ранее на ситуацию обратили внимание и в республиканской прокуратуре. Там пообещали дать оценку действиям ответственных лиц.

Напомним, что в пожаре на нефтехимическом заводе «Уфаоргсинтез» погиб один человек. Об этом сообщили в МЧС по Башкирии. По официальной информации, еще один человек пострадал, его доставили в больницу № 21 Уфы.





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Фото: МЧС по РБ