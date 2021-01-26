В Башкирии назвали предварительную причину пожара на заводе "Уфаоргсинтез"

Уфа | 26 янв 2021 | 10:03

В Башкирии на заводе ПАО «Уфаоргсинтез» произошел крупный пожар. Очевидцы происшествия сообщили, что вначале прогремел взрыв, после которого загорелись резервуары с нефтепродуктами.







В Управлении гражданской защиты по Орджоникидзевскому району Уфы назвали предварительную причину пожара. По имеющейся на данный момент информации, в отделении газоразделения №235 произошла разгерметизация резервуара. На момент возгорания в ЦКУ находилось 18 человек, в машинном зале — 25 человек. После произошедшего подача бензина и топлива была перекрыта. Однако, как комментирует пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС, две емкости для сброса газа объемом 20 и 25 кубических метров с метано-водородной фракцией продолжают гореть. Одна емкость разрушена, из второй выделяется газ и горит факелом на 10-15 метров в высоту. Пожарные производят охлаждение технологического оборудования емкостей, поступление газа перекрыто. Когда произойдет выжигание остатков газа, пожар можно будет локализовать и ликвидировать. Угрозы для его дальнейшего распространения нет.

Пожару присвоен четвертый ранг сложности. На месте работают лаборатория Роснефти и Госкомитета РБ по ЧС.



По предварительным данным, пострадал один человек. На скорой помощи его отправили в отделение токсикологии уфимской больницы. Местонахождение одного человека было неизвестно, однако позже поступила информация о том, что он был найден мертвым.









Ситуацию также прокомментировали в ПАО АНК «Башнефть», подтвердив, что на производственной площадке «Уфаоргсинтез» ведется тушение возгорания, возникшего в двух емкостях с нефтепродуктами. Тушение производят оперативные службы, сил и средств достаточно. На предприятии создан штаб для координации работ по локализации возгорания и выяснения причин произошедшего.





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