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В Уфе следователи ищут распространителей ложных сведений об эвакуации людей из-за пожара на заводе

В Уфе следователи ищут распространителей ложных сведений об эвакуации людей из-за пожара на заводе

Уфа | 26 янв 2021 | 10:44

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, распространявших фейковые новости. Во время пожара на предприятии «Уфаоргсинтез» некоторые пользователи социальных сетей начали рассылать в мессенджеры голосовые сообщения. Паникеры говорили, что жители близлежащего микрорайона Черниковка находятся в опасности и скоро начнется эвакуация населения.

Однако, несмотря на то, что пожару на заводе был присвоен четвертый номер сложности, сотрудники МЧС оперативно взяли ситуацию под контроль. Выбросов в атмосферу повышенной концентрации вредных веществ зафиксировано не было, угроза для жизни населения отсутствовала. Распространителям ложных сведений грозит ответственность в виде штрафа до 700 тысяч рублей или до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели во время пожара рабочего. Обстоятельства трагедии в настоящий момент выясняются. Еще одного заводчанина удалось спасти. Мужчину госпитализировали в уфимскую городскую больницу № 21.

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Источник: proural.info

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