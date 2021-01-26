Авария в Стерлитамакском районе Башкирии: легковое такси попало под грузовик
Стерлитамакский район | 26 янв 2021 | 11:10
В Стерлитамакском районе Башкирии днем 25 января произошло ДТП. Такси с пассажиром столкнулось с грузовиком ГАЗ возле деревни Карасевка.
Как сообщают очевидцы аварии, у пассажира серьезные травмы головы, у водителя — ног. Они госпитализированы в местную больницу. Сейчас находятся в реанимации.
Ранее сообщалось, что в Башкирии на трассе сбили насмерть 40-летнего мужчину. В ведомстве сообщили, что он был сбит насмерть жителем Челябинской области того же возраста.
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: скрин видео
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