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Авария в Стерлитамакском районе Башкирии: легковое такси попало под грузовик

Авария в Стерлитамакском районе Башкирии: легковое такси попало под грузовик

Стерлитамакский район | 26 янв 2021 | 11:10
В Стерлитамакском районе Башкирии днем 25 января произошло ДТП. Такси с пассажиром столкнулось с грузовиком ГАЗ возле деревни Карасевка.

Как сообщают очевидцы аварии, у пассажира серьезные травмы головы, у водителя — ног. Они госпитализированы в местную больницу. Сейчас находятся в реанимации.

Ранее сообщалось, что в Башкирии на трассе сбили насмерть 40-летнего мужчину. В ведомстве сообщили, что он был сбит насмерть жителем Челябинской области того же возраста.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: скрин видео

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