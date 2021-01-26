В Уфе осудят виновника массовой аварии, в которой погибли три человека

Уфа | 26 янв 2021 | 13:01

Житель Уфы стал виновником массовой аварии. Страшное ДТП случилось вечером 13 августа на улице Софьи Перовской. Как сообщалось ранее, пьяный мужчина на Тoyota Land Cruiser 200 выехал на встречную полосу, на красный свет пересек перекресток и врезался в «ВАЗ 21093», Renault Sandero и AUDI.







Момент жуткой аварии попал на камеры видеонаблюдения. При этом нарушитель не остановился, а продолжил движение и столкнулся с Hyundai Santa Fe.



Сотрудники правопорядка с трудом задержали пьяного водителя. Им оказался уже лишенный прав 39-летний мужчина. Безрассудство уфимца стоило жизни троим людям. Водитель «Лады», а также двое его пассажиров погибли, легковой автомобиль буквально сплющило. Еще один пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Нарушитель полностью признал свою вину.

По сообщению сотрудников прокуратуры, подозреваемый ранее был замечен за управлением транспортным средством в нетрезвом виде. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или тюремный срок на 2 года. В ближайшее время судьбу обвиняемого решит суд.





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Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ