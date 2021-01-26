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В Салавате полицейские спасли жителей горящего дома во время ночного дежурства

В Салавате полицейские спасли жителей горящего дома во время ночного дежурства

Октябрьский | 26 янв 2021 | 18:58

Полицейские Салавата спасли жителей горящего дома, будучи на ночном дежурстве. Оперативники получили сообщение о нарушении общественного порядка в пятиэтажном жилом доме коммунального типа на улице Октябрьской. Прибыв на место, участковый Руслан Сайфуллин заметил дым, идущий из-под двери одной из квартир. Вместе с сослуживцем Альбертом Вахитовым они выбили дверь, и как оказалось, вовремя.

Вся квартира уже была охвачена дымом. Участковому пришлось ползти по полу, чтобы добраться до жильцов, чьи крики были слышны из дальней комнаты. В ней находились две женщины. Одну из них Руслан донес до выхода и передал коллеге. Вернулся за второй, которая уже была без сознания. Ее полицейский вынес на руках.

Сообщив о пожаре в дежурную часть, стражи порядка вернулись в дом и помогли эвакуироваться из соседней квартиры еще пятерым. В их числе оказалась и фельдшер скорой помощи, приехавшая на вызов.

Приехавшие пожарные обнаружили на общей кухне погибшего мужчину. Он проживал в квартире, где произошло возгорание. По предварительным данным, причиной пожара могла стать его непогашенная сигарета, сообщает пресс-служба Отдела МВД России по г. Салавату.

Сотрудники Отдела МВД России по городу Салавату старший лейтенант полиции Руслан Сайфуллин и старший сержант полиции Альберт Вахитов будут представлены к награде, отметили в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Фото: УГИБДД МВД по РБ

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