Салават | 26 янв 2021 | 19:15

В Салавате неизвестный напал на семейную пару с киркой. Инцидент произошел 21 января вечером в районе 116 квартала.







Как рассказали в Отделе МВД России по городу Салавату, молодые супруги вышли прогуляться перед сном, когда к ним неожиданно сзади подбежал неизвестный. Он ударил киркой по голове 28-летнюю женщину и успел нанести удар ее спутнику. Однако тот смог вырваться и побежать за помощью.



Пока супруг бегал в поисках стражей порядка, нападавший успел ограбить его жену, под угрозой забрав у нее телефон.

Ближайший экипаж ДПС оказался возле городского автовокзала. Подозреваемого нашли по снегу, по свежим следам – через железнодорожные пути, вокзал и церковь злоумышленник бежал, выбрасывая по пути похищенный телефон и орудие преступления — металлическую кирку с деревянной ручкой.

- В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. 30-летний подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — пояснили в пресс-службе МВД РФ по РБ.

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