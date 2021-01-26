В Салавате неизвестный напал на семейную пару с киркой
Салават | 26 янв 2021 | 19:15
В Салавате неизвестный напал на семейную пару с киркой. Инцидент произошел 21 января вечером в районе 116 квартала.
Как рассказали в Отделе МВД России по городу Салавату, молодые супруги вышли прогуляться перед сном, когда к ним неожиданно сзади подбежал неизвестный. Он ударил киркой по голове 28-летнюю женщину и успел нанести удар ее спутнику. Однако тот смог вырваться и побежать за помощью.
Пока супруг бегал в поисках стражей порядка, нападавший успел ограбить его жену, под угрозой забрав у нее телефон.
Ближайший экипаж ДПС оказался возле городского автовокзала. Подозреваемого нашли по снегу, по свежим следам – через железнодорожные пути, вокзал и церковь злоумышленник бежал, выбрасывая по пути похищенный телефон и орудие преступления — металлическую кирку с деревянной ручкой.