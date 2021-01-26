Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Салавате неизвестный напал на семейную пару с киркой

В Салавате неизвестный напал на семейную пару с киркой

В Салавате неизвестный напал на семейную пару с киркой

Салават | 26 янв 2021 | 19:15

В Салавате неизвестный напал на семейную пару с киркой. Инцидент произошел 21 января вечером в районе 116 квартала.

Как рассказали в Отделе МВД России по городу Салавату, молодые супруги вышли прогуляться перед сном, когда к ним неожиданно сзади подбежал неизвестный. Он ударил киркой по голове 28-летнюю женщину и успел нанести удар ее спутнику. Однако тот смог вырваться и побежать за помощью.

Пока супруг бегал в поисках стражей порядка, нападавший успел ограбить его жену, под угрозой забрав у нее телефон.

Ближайший экипаж ДПС оказался возле городского автовокзала. Подозреваемого нашли по снегу, по свежим следам – через железнодорожные пути, вокзал и церковь злоумышленник бежал, выбрасывая по пути похищенный телефон и орудие преступления — металлическую кирку с деревянной ручкой.

- В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. 30-летний подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — пояснили в пресс-службе МВД РФ по РБ.

Читайте также:

В Салавате полицейские спасли жителей горящего дома во время ночного дежурства
За разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, грабителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: