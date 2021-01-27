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В Благовещенском районе в сарае обнаружили тело жестоко убитой пожилой женщины

В Благовещенском районе в сарае обнаружили тело жестоко убитой пожилой женщины

Благовещенский район | 27 янв 2021 | 19:07

Полицейские Башкирии расследуют жестокое преступление. В Благовещенском районе убили 83-летнюю местную жительницу. Подозреваемого разыскивают по составленному фотороботу.

Преступление произошло ещё 17 сентября 2019 года. Тело несчастной с множественными колото-резаными ранениями было найдено в сарае недалеко от дома в селе Удельно-Дуваней.

Приметы подозреваемого в убийстве: мужчина на вид около 40 лет, ростом около 178 см, плотного телосложения, говорит без акцента, был одет в черную кожаную куртку, черную панаму.

Всех, кто обладает информацией о личности или месте нахождения подозреваемого, а также об обстоятельствах совершенного преступления, просят сообщить в следственное управление республики. Телефон: 8 919 605 01 53, 8 347 251 62 51 или 02.

Ранее сообщалось о том, что в Благовещенске вынесли приговор родителям, избивавшим собственного ребенка.

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Источник: bash.news

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