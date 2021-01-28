ДТП в Салавате: водитель автомобиля Toyota Yaris сбила 51-летнюю женщину

Салават | 28 янв 2021 | 09:26

Вчера, 27 января, в Салавате водитель автомобиля Toyota Yaris сбила 51-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Стоит отметить, пешеход угодила под колеса иномарки в свой день рождения. Подробности рассказали в региональной ГИБДД.







ДТП произошло на улице Ю. Гагарина. За рулем иномарки находилась 31-летняя женщина. По всей видимости, она попросту не успела среагировать.



В результате наезда женщина получила различные травмы. Ее доставили в больницу. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить инспекторам ГИБДД.

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети рассказал о героическом поступке двух полицейских из Салавата – участкового Руслана Сайфуллина и полицейского-водителя Центра кинологической службы Альберта Вахитова, которые спасли в пожаре семь человек.





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