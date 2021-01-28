В Мечетлинском районе Башкирии пропала 17-летняя девушка

Салаватский район | 28 янв 2021 | 10:20

В Мечетлинском районе Башкирии в селе Большеустьикинское пропала 17-летняя при странных обстоятельствах. Днем 27 января Ангелина Зиннатуллина ушла на каток, а обратно уже не вернулась.







- Я ее отпустила на каток на 2 часа. По пути домой она позвонила мне и сказала, мол, мамочка, все хорошо, я иду. Но не пришла, а телефон отключен. Потом уже начали узнавать и выяснили, что на катке ее не было, - рассказывает мама Оксана.



Женщина говорит, что ее дочь никогда не пропадала и даже гулять выходила редко. Она переживает, что Ангелина связалась с плохой компанией.

- Всех друзей обзвонили. Надеемся на лучшее, - вздыхает Оксана.

Приметы: 152 сантиметра, черные волосы до плеч.

Была одета в черную куртку, джинсы, шапку.

Если вы знаете о ее местонахождении, позвоните по телефонам 89174873717, 89625415398.





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