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В Мечетлинском районе Башкирии пропала 17-летняя девушка

В Мечетлинском районе Башкирии пропала 17-летняя девушка

Салаватский район | 28 янв 2021 | 10:20

В Мечетлинском районе Башкирии в селе Большеустьикинское пропала 17-летняя при странных обстоятельствах. Днем 27 января Ангелина Зиннатуллина ушла на каток, а обратно уже не вернулась.

- Я ее отпустила на каток на 2 часа. По пути домой она позвонила мне и сказала, мол, мамочка, все хорошо, я иду. Но не пришла, а телефон отключен. Потом уже начали узнавать и выяснили, что на катке ее не было, - рассказывает мама Оксана.

Женщина говорит, что ее дочь никогда не пропадала и даже гулять выходила редко. Она переживает, что Ангелина связалась с плохой компанией.

- Всех друзей обзвонили. Надеемся на лучшее, - вздыхает Оксана.

Приметы: 152 сантиметра, черные волосы до плеч.
Была одета в черную куртку, джинсы, шапку.
Если вы знаете о ее местонахождении, позвоните по телефонам 89174873717, 89625415398.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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