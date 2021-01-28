В одной из поликлиник Уфы задержали грабителя, находившегося в федеральном розыске

Уфа | 28 янв 2021 | 14:06

Накануне, 27 января, росгвардейцам поступил сигнал тревоги из уфимской поликлиники. Прибывших сотрудников правопорядка встретили медики. С их слов, мужчина, регулярно посещавший врача, пришел на прием пьяным. Пациент был настроен агрессивно, нецензурно ругался, размахивал своей тростью и пугал окружающих.







Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и предъявили ему обвинение в мелком хулиганстве. Однако в процессе установления личности дебошира выяснилось, что пьяный пациент все это время находился в федеральном розыске. 49-летний уфимец оказался подозреваемым в грабеже, так что беспокойство медиков не было напрасным. Задержанного передали сотрудникам полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жителю Уфы вернули деньги за некачественную цепочку в семикратном размере ее стоимости.





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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ