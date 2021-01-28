В одной из поликлиник Уфы задержали грабителя, находившегося в федеральном розыске
Уфа | 28 янв 2021 | 14:06
Накануне, 27 января, росгвардейцам поступил сигнал тревоги из уфимской поликлиники. Прибывших сотрудников правопорядка встретили медики. С их слов, мужчина, регулярно посещавший врача, пришел на прием пьяным. Пациент был настроен агрессивно, нецензурно ругался, размахивал своей тростью и пугал окружающих.
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и предъявили ему обвинение в мелком хулиганстве. Однако в процессе установления личности дебошира выяснилось, что пьяный пациент все это время находился в федеральном розыске. 49-летний уфимец оказался подозреваемым в грабеже, так что беспокойство медиков не было напрасным. Задержанного передали сотрудникам полиции.
Напомним, ранее сообщалось о том, что жителю Уфы вернули деньги за некачественную цепочку в семикратном размере ее стоимости.