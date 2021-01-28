Житель Белокатайского района сгорел в доме, не услышав сигнал пожарного извещателя

Белокатайский район | 28 янв 2021 | 17:12

Сегодня, 28 января, ранним утром вспыхнул огонь в частном доме в деревне Карантрав, Белокатайского района. По приезде спасатели выяснили, что горит бревенчатый одноэтажный дом. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 05:19, а уже в 05:45 огонь был полностью ликвидирован.







В ходе тушения спасатели обнаружили тело 81-летнего пенсионера. По сообщениям экстренных служб, в доме имелся пожарный извещатель, но в ночь трагедии хозяин дома не услышал его сигнал. Соседи заявили, что ранее он срабатывал часто, так как у погибшего имелась вредная привычка – курить в доме. Некоторые предположили, что пенсионер сам мог выключить извещатель, чтобы не шумел, а непосредственно курение привело к возгоранию.

Ранее сообщалось о том, что в деревне Кирикеево Белокатайского района в октябре произошел пожар. Из-за неисправной электропроводки сгорел дом многодетной матери — Алии Рахматуллиной. Женщина воспитывает семерых детей.





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Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан