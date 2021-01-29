Авария в Уфе: столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и Volkswagen Polo, пострадала девушка

Уфа | 29 янв 2021 | 10:00

Вчера, 28 января, в Уфе произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и Volkswagen Polo. Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.







Авария произошла на улице Бакалинской. Виновником аварии оказался 20-летний водитель "пятнадцатой". По предварительным данным, при выезде со двора он не уступил дорогу движущемуся автомобилю.



В результате ДТП 17-летняя пассажирка отечественной легковушки получила травмы. Ей потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Ранее сообщалось о том, что В Уфе 50-летний уроженец Китая пойман с поличным во время дачи взятки сотруднику ФСБ в размере 2 миллиона рублей. Как сообщили в региональном следственном комитете, в мае-июне 2020 года мужчина работал генеральным директором организации «Галактика».





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Фото: ГИБДД по РБ