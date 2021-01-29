В Уфе две девушки ограбили табачный магазин | видео

Уфа | 29 янв 2021 | 13:13

В микрорайоне Сипайлово от налетчиц пострадал магазин по продаже табачных изделий. Две девушки ногами выбили входную дверь и принялись сметать товары с прилавка. Грабительниц интересовали курительные смеси.





За минуту девушки наполнили ими сумки и покинули место происшествия. Однако девушки не учли, что все происходящее было зафиксировано на камеру. Во время грабежа они даже не закрывали свои лица. Видеозаписи показал полицейским хозяин магазина. Сотрудники правопорядка оперативно установили личности подозреваемых и задержали их.

Грабительницами оказались 20- и 23-летняя жительницы Уфы. Одна из задержанных уже имела судимость и совсем недавно вышла из тюрьмы. Злоумышленницы сознались в преступлении. Награбленный товар они перепродали на улицах города. Более того, девушки не слишком расстроились, что их поймали. Одна из них призналась, что совсем не против оказаться под стражей, потому что подруга уже была в местах не столь отдаленных, а она еще нет. На уфимок возбудили уголовное дело, но пока отпустили под подписку о невыезде.

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Фото: пресс-служба МВД по РБ