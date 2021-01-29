Следственный комитет Башкирии начал проверку по факту падения снега на двух женщин | видео

Уфа | 29 янв 2021 | 19:51

Сегодня, 29 января, в Уфе произошло падение снега с крыши, которое травмировало двух женщин. Инцидент произошёл у здания Городской клинической больницы №13 на улице Цветочной.





Известно, что на крыше проводилась уборка снега, однако прилегающая территория не была ограничена сигнальными лентами. В результате схода снежной лавины пострадали две женщины 29 и 57 лет и машина «Лада Гранта». Пострадавшие уфимки были в срочном порядке доставлены в больницу с различными травмами.



Следственный комитет Башкирии и прокуратура уже начала проверку по факту падения снега с крыши морга.

Пресс-служба СК РФ по РБ:

Следователям предстоит опросить потерпевших, очевидцев и сотрудников учреждения, установить лиц, ответственных за содержание имущества здания, а также все причины и условия, способствовавшие произошедшему. В ходе проверки действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности, при выполнении работ по уборке снега с крыши учреждения, будет дана правовая оценка.









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Фото: скрин видео

Видео: Следком Башкирии