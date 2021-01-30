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В Нефтекамске пропавшая 15-летняя девочка рассказала о сексуальном насилии

В Нефтекамске пропавшая 15-летняя девочка рассказала о сексуальном насилии

Нефтекамск | 30 янв 2021 | 10:50

В башкирском Нефтекамске 28 января пропавшая ранее 15-летняя девочка рассказала полиции о пережитых сексуальных домогательствах. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По ее словам, 16 января в ее отношении «совершил действия сексуального характера» 18-летний учащийся местного машиностроительного колледжа. Что именно с ней сделал молодой человек, не уточняется.

В настоящий момент подозреваемого уже задержали, получив от него признательные показания. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о том, что в Нефтекамске за превышение должностных полномочий задержан начальник ГИБДД. По версии следователей, он, используя свою должность, приказал не направлять в суд материал на знакомого своего родственника и уничтожить документы по делу

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Источник: www.ufa.kp.ru

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