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Стали известны подробности аварии КамАЗа и маршрутки в городе Октябрьский | видео

Стали известны подробности аварии КамАЗа и маршрутки в городе Октябрьский | видео

Октябрьский | 30 янв 2021 | 12:19

Водитель пассажирского автобуса, столкнувшегося со снегоуборщиком в Октябрьском, рассказал, как все произошло.

- Ехал по 32-му маршруту и на Ленина 5½ не увидел КамАЗ. Совершил ДТП. В салоне было 12 человек. В первый раз такое случилось, блин. Столько лет работаю… Не знаю…

Напомним, ДТП произошло сегодня, 30 января в 7 часу утра. На проспекте Ленина 49-летний водитель автобуса ПАЗ допустил столкновение с попутным грузовиком КамАЗ, который убирал снег на проезжей части.


- Известно, что в салоне автобуса находились 12 пассажиров. Автобус выполнял второй рейс по маршруту 35 микрорайон — 16 школа. За медицинской помощью обратились 6 человек, в том числе, 17-летний молодой человек, — прокомментировал «Вестям» инспектор пропаганды БДД УГИБДД МВД по РБ Марсель Бикташев.

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Источник: gtrk.tv

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