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Житель Чишминского района жестоко избил своего приятеля

Житель Чишминского района жестоко избил своего приятеля

Чишминский район | 30 янв 2021 | 20:19

В МВД по Башкирии сообщили, что в Чишминском районе был серьезно избит житель деревни Игнатовка. Медики районной больницы диагностировали у него телесные повреждения. В настоящий момент уже задержан подозреваемый – 50-летний местный мужчина.

По информации пресс-службы министерства, в день произошедшего мужчины вместе распивали алкоголь. Во время застолья между ними завязался конфликт, который перерос в драку. Подозреваемый сильно избил своего знакомого руками и ногами, так что 32-летнему мужчине понадобилась помощь.

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В настоящий момент в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ).

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Источник: www.ufa.kp.ru

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