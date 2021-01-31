Авария в Кармаскалинском районе: парень на ВАЗ-2110 вылетел на встречку и врезался в скорую

Кармаскалинский район | 31 янв 2021 | 11:25

ДТП с участием кареты скорой помощи произошло 30 января в Кармаскалинском районе Башкирии. Близ деревни Сальзигутово около одиннадцати часов вечера столкнулись скорая и ВАЗ-2110.







В результате аварии оба водителя – 21 и 49 лет — получили травмы и госпитализированы. От отечественной легковушки практически ничего не осталось.



Как рассказали в пресс-службе ГИБДД РБ, в «Газели» также находилась фельдшер, она не пострадала. К счастью, пациентов в машине не было. Скорая успела транспортировать больного в Зубово и возвращалась в Кармаскалы. Начато разбирательство.

Добавим, всего 30 января в Башкортостане зарегистрировано 7 автомобильных аварий, в которых 11 человек получили травмы. Сотрудниками ГИБДД выявлено более 2.500 нарушений правил дорожного движения, задержан 51 нетрезвый водитель, разыскан один ранее угнанный автомобиль.

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Фото: скрин видео