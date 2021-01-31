В Уфе обнаружили обезображенное тело мужчины

Уфа | 31 янв 2021 | 14:23

В четверг 28 января в 10 часов утра в Демском районе Уфы рядом с садами местные жители обнаружили труп.



Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, тело погибшего было обезображено – лицо и конечности покусали дикие животные.







Погибшим оказался 64-летний мужчина без определенного места жительства. Известно, что лежал он здесь около месяца.



Сейчас назначена судмедэкспертиза, которая установит точную причину смерти. Проводится проверка, несет ли его смерть криминальный характер.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе из бардачка автомобиля бизнесмена украли более 1 млн рублей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram