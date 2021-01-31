В Кушнаренковском районе вынужденно сел самолет из-за попавшей в винт птицы

Кушнаренковский район | 31 янв 2021 | 19:54

Легкомоторный самолёт «Альфа» с пилотом на борту совершил вынужденную посадку в поле в пяти километрах от села Первушино Кушнаренковского района. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ по РБ.







- На борту находится один человек — пилот. Известно, что он совершал любительский полёт с аэродрома «Первушино». Связь с ним имеется. На место направлена оперативная группа 22 пожарно-спасательного отряда Главного управления, — комментирует ведомство.



Спасатели установили, что самолёт был вынужден экстренно сесть из-за попадания птицы в винт и последующей вибрации двигателя.



Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Самолет отбуксировали в село Кувыково.

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Фото: МЧС России по Республике Башкортостан