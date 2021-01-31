Авария в Кушнаренковском районе: водитель «Лады Гранта» столкнулся со встречной фурой | видео

Кушнаренковский район | 31 янв 2021 | 20:41

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня вечером, 31 января, в Кушнаренковском районе республики. На 1263 км федеральной трассы Москва-Уфа столкнулись «Лада Гранта» и встречная фура.





Как сообщил источник в правоохранительных органах, в результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался до проезда скорой помощи. Три его пассажира получили травмы различной степени тяжести.



На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. Подробности уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Кушнаренковском районе вынужденно сел самолет из-за попавшей в винт птицы. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Самолет отбуксировали в село Кувыково.

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Фото: скрин видео