Авария в Кушнаренковском районе: водитель «Лады Гранта» столкнулся со встречной фурой | видео
Кушнаренковский район | 31 янв 2021 | 20:41
ДТП со смертельным исходом произошло сегодня вечером, 31 января, в Кушнаренковском районе республики. На 1263 км федеральной трассы Москва-Уфа столкнулись «Лада Гранта» и встречная фура.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, в результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался до проезда скорой помощи. Три его пассажира получили травмы различной степени тяжести.
На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. Подробности уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Кушнаренковском районе вынужденно сел самолет из-за попавшей в винт птицы. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Самолет отбуксировали в село Кувыково.
Источник:
gtrk.tv
Фото: скрин видео
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