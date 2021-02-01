Стали известны подробности смертельной аварии в Кушнаренковском районе

Кушнаренковский район | 01 фев 2021 | 09:28

В ГИБДД Башкирии сообщили подробности смертельной аварии с двумя погибшими. Напомним, накануне, 31 января, в Кушнаренковском районе произошло ДТП, в котором погибли парни 18 и 19 лет. По данным региональной Госавтоинспекции, на 1263 километре дороги Москва-Уфа столкнулись «Лада Гранта» и встречный грузовик «Скания».







По версии правоохранителей, 57-летний водитель большегруза потерял управление, что стало причиной трагического ДТП. Отмечается, что ему стало плохо с сердцем.

Кроме того, в аварии пострадали еще два пассажира отечественной легковушки. Известно, что все они были сверстниками и учились в колледже. Они направлялись в общежитие, чтобы в понедельник пойти на учебу. Погибшие юноши были односельчанами из деревни Урметово Илишевского района. Расследование страшного ДТП продолжается.

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Фото: ГИБДД по РБ