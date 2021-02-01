В Башкирии за выходные произошло 2 пожара, в которых погибли люди

| 01 фев 2021 | 11:02

В республике за минувшие выходные произошло 2 пожара, в которых погибли люди. 30 января спасатели прибыли на улицу Зорге в Уфе, откуда поступило сообщение о загоревшемся мусоре.







На месте сотрудники МЧС заметили из колодца на теплотрассе густой черный дым. Там-то огнеборцы и обнаружили тело бездомного мужчины. Предположительно, погибший пытался согреться. Второй инцидент произошел 31 января в Давлеканово. Там ночью изнутри загорелся жилой дом. В 23.34 спасатели полностью ликвидировали пожар. Однако на пепелище было найдено тело 53-летнего мужчины. На месте работают дознаватель МЧС и правоохранители.





— Практика показывает, что с похолоданием указанная категория граждан перебирается с улиц в подвалы жилых домов, в заброшенные дома или в те, что идут под снос. Они разводят костер и зачастую в алкогольном состоянии ложатся спать. И как следствие – пожар с гибелью. Часто от такого опасного соседства страдают люди, которые тревожатся за свою безопасность, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

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Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан