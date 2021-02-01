Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Башкирии за выходные произошло 2 пожара, в которых погибли люди

В Башкирии за выходные произошло 2 пожара, в которых погибли люди

В Башкирии за выходные произошло 2 пожара, в которых погибли люди

| 01 фев 2021 | 11:02

В республике за минувшие выходные произошло 2 пожара, в которых погибли люди. 30 января спасатели прибыли на улицу Зорге в Уфе, откуда поступило сообщение о загоревшемся мусоре.

На месте сотрудники МЧС заметили из колодца на теплотрассе густой черный дым. Там-то огнеборцы и обнаружили тело бездомного мужчины. Предположительно, погибший пытался согреться. Второй инцидент произошел 31 января в Давлеканово. Там ночью изнутри загорелся жилой дом. В 23.34 спасатели полностью ликвидировали пожар. Однако на пепелище было найдено тело 53-летнего мужчины. На месте работают дознаватель МЧС и правоохранители.


— Практика показывает, что с похолоданием указанная категория граждан перебирается с улиц в подвалы жилых домов, в заброшенные дома или в те, что идут под снос. Они разводят костер и зачастую в алкогольном состоянии ложатся спать. И как следствие – пожар с гибелью. Часто от такого опасного соседства страдают люди, которые тревожатся за свою безопасность, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: