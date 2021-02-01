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В Белебее мужчина выстрелил из пневматического оружия в соседку | видео

В Белебее мужчина выстрелил из пневматического оружия в соседку | видео

Белебеевский район | 01 фев 2021 | 15:46

Как стало известно, причиной произошедшего стал давний конфликт. Увидев на улице соседку по дому, горожанин достал пневматическое оружие и выстрелил из него три раза, чтобы испугать пенсионерку. Одна из пуль задела голову гражданки. Серьезных повреждений пожилая женщина не получила, однако обратилась в полицию.

По факту произошедшего полицейские задержали 64-летнего жителя города Белебея. Он признался в содеянном. У него изъят пневматический пистолет.

Теперь инцидент между двумя пенсионерами расследует дознаватели. 


«В настоящее время по факту хулиганства возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Хулиганство». Как разрешится этот конфликт, покажет время. Полицейские просят граждан быть более терпимыми и разрешать свои жизненные размолвки более мирным способом», — добавили в пресс-службе МВР РФ по РБ.

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Источник: gtrk.tv

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