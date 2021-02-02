В Мишкинском районе пьяный водитель снегохода врезался в ограждение лицея

Мишкинский район | 02 фев 2021 | 09:14

В селе Мишкино ближе к полуночи 1 февраля госавтоинспекторы выезжали на ДТП с пострадавшим. На улице Зеленая снегоход «Тайга Атака» столкнулся с ограждением местного лицея. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии, за рулем зимнего транспорта находился 42-летний местный житель.







«В результате аварии 45-летний пассажир с травмами госпитализирован. Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в ведомстве.



Согласно сводной информации Госавтоинспеции республики, за сутки не территории региона произошло два ДТП с тремя пострадавшими, задержаны 35 нетрезвых водителей.

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Фото: ГИБДД по РБ