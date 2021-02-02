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Госпитализированный после спарринга спортсмен из Бакалов находится в коме

Госпитализированный после спарринга спортсмен из Бакалов находится в коме

Бакалинский район | 02 фев 2021 | 18:55

В Башкирии 13-летний мальчик, которого в тяжелом состоянии госпитализировали после спарринга на соревнованиях по борьбе, находится в коме. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Напомним, инцидент произошел 30 января в стенах спортшколы в селе Бакалы.

– При проведении соревнований по башкирской национальной борьбе «Курэш» 13-летний участник мероприятия, неудачно применив в ходе борьбы спортивный прием, упал спиной на маты, после чего ему стало плохо, и он потерял сознание, – раскрыли некоторые детали происшествия в башкирской прокуратуре.

Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу, где он по состоянию на 2 февраля все еще находится в бессознательном состоянии.

Следственный комитет уже начал проверку, к делу подключилась и прокуратура. Оба ведомства выясняют, насколько безопасные условия обеспечили организаторы во время соревнования. Кроме того, уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбудили органы полиции.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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