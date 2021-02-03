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Авария в Кармаскалинском районе: столкнулись микроавтобус ритуальной службы и снегоуборщик

Авария в Кармаскалинском районе: столкнулись микроавтобус ритуальной службы и снегоуборщик

Кармаскалинский район | 03 фев 2021 | 09:13

ДТП с пострадавшим произошло в Кармаскалинском районе около трех часов дня 2 февраля, сообщает ГИБДД Башкирии.

На 39 км трассы Уфа-Оренбург столкнулись попутные микроавтобус ритуальной службы «Фиат Дукато» и снегоуборщик на базе КамАЗа. По предварительным данным, водитель грузовика поворачивал направо с крайнего левого ряда, а микроавтобус ехал прямо по правой полосе. Водитель «Фиата» обратился за медпомощью.

Начато разбирательство.

Еще одно ДТП с участием кареты скорой помощи произошло 30 января в Кармаскалинском районе Башкирии. Близ деревни Сальзигутово около одиннадцати часов вечера столкнулись скорая и ВАЗ-2110.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: ГИБДД РБ

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