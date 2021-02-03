В Уфе снежная глыба упавшая с крыши травмировала ребенка и взрослых

Уфа | 03 фев 2021 | 09:31

Упавший снег травмировал 4-летнюю девочку и двоих взрослых в Уфе накануне, 2 февраля. Как сообщает Управление гражданской защиты населения города, ЧП произошли в Калининском и Орджоникидзевском районах города.







Сообщается, что рухнул скопившийся на крыше домов снег с наледью. Возле дома № 17/3 по Мушникова снег сошел с крыши жилого дома, по адресу ул. Конституции, 13 — с крыши балкона на третьем этаже.



В результате пострадали трое человек — девочка, 2016 г. р., мужчина, 1979 г. р., и женщина, 1982 г. р. Врачи оказали помощь, сейчас их здоровью ничего не грозит.

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Причины и обстоятельства инцидентов выясняются.



