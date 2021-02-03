В Учалинском районе задержали четверых браконьеров, застреливших лося

Учалинский район | 03 фев 2021 | 10:29

В Учалинском районе полицейские и сотрудники минэкологии задержали четверых мужчин, которые отстрелили лося в лесу недалеко от деревни Расулево.





26 января в трех километрах от деревни нашли останки дикого животного. На место выехали стражи порядка, которые установили, что браконьеры пытались намеренно скрыть следы своего пребывания.

Правоохранителям удалось обнаружить улики, которые позволили вычислить подозреваемых. Злоумышленниками оказались четыре жителя района 58, 51, 42 и 38 лет. Охотники приехали в лес на машинах с ружьями. Увидев лося, они застрелили его, а мясо разделили между собой. У одного из них полицейские изъяли шкуру зверя, которая была спрятана. Также у браконьеров изъяли четыре ружья, три автомобиля и мясо животного.



По данным пресс-службы МВД Башкортостана, уголовное дело возбуждено по статье о незаконной охоте. Ущерб природе составил 400 тысяч рублей, которые задержанным придется возместить.

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Фото: пресс-служба УМВД по РБ