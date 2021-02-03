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В Стерлитамаке конфликт между двумя соседями закончился смертью одного из них

В Стерлитамаке конфликт между двумя соседями закончился смертью одного из них

Стерлитамакский район | 03 фев 2021 | 12:32

Житель города обнаружил отца мертвым в его квартире 20 января. Тело 49-летнего мужчины лежало под дверью. Экспертиза установила, что причиной смерти стали множественные травматические удары по голове.

В убийстве подозревается 42-летний местный житель. Как рассказал задержанный, он возвращался домой и в подъезде встретил своего соседа. Тот был пьян. Мужчина задел его плечом. С этого начался конфликт, который перешел в драку. Более молодой оппонент нанес старшему удары руками и ногами по голове и по всему телу.

На шум вышла соседка, ее вмешательство остановило конфликтующих. Мужчины разошлись по квартирам.  

- Известно, что подозреваемый в убийстве уже был ранее судим за кражу. Региональный СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, — прокомментировали в Управлении МВД России по городу Стерлитамаку.

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Источник: gtrk.tv

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