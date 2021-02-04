ДТП в Кармаскалинском районе: уфимка за рулём Ford Fusion насмерть сбила 26-летнего местного жителя | видео

Авария произошла 3 февраля на 10 км автодороги Улукулево-Кабаково-Суук-Чишма в 20:00 вечера. По предварительным данным, 40-летняя уфимка за рулём Ford Fusion сбила 26-летнего местного жителя, переходившего дорогу в неположенном месте. В результате ДТП молодой мужчина скончался до приезда врачей. По данному факту проводится проверка.
Всего на дорогах республики произошло шесть автомобильных аварий, в ходе которых один человек погиб и пять получили травмы. Также за сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2,4 тыс нарушений ПДД, задержаны 23 нетрезвых водителя.