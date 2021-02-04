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В Уфе пассажир такси устроил драку с водителем

В Уфе пассажир такси устроил драку с водителем

Уфа | 04 фев 2021 | 11:36

Накануне, 3 февраля, сотрудники ДПС заметили «Тойоту Камри», водитель которой всяческим способом привлекал внимание инспекторов. Оказалось, мужчине была нужна помощь.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, машина выполняла перевозку пассажиров. Один из них вёл себя крайне агрессивно, выкрикивал оскорбления, также от него сильно пахло алкоголем. Когда дебошира вывели из салона, он начал бросаться и на инспекторов, и на водителя.

Выяснилось, что таксист подобрал пассажиров на улице Высотной. Во время поездки мужчина начал ругаться со своей попутчицей, а после и вовсе избил. Водитель не мог не вмешаться в конфликт, но тоже получил несколько ударов. Тогда таксист решил отвезти пассажира прямо к полицейскому участку, но вовремя встретил сотрудников ДПС, которые пришли к нему на помощь.

Ранее сообщалось о том, что Калининский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 26-летнего жителя республики. Он признан виновным по статье «Умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба».

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Источник: bash.news

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