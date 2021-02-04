В Уфе зафиксировали предельно допустимую концентрацию по сероводороду

Уфа | 04 фев 2021 | 12:37

Накануне, 3 февраля, в оперативно-диспетчерскую службу Минэкологии РБ поступило более 57 обращений и жалоб уфимцев. Люди сообщали о сильном химическом запахе и смоге. При этом о каких-либо авариях на предприятиях, которые могли спровоцировать загрязнение воздуха, не было известно.







Сотрудники передвижной лаборатории Управления государственного аналитического контроля Минэкологии РБ изучили пробы атмосферного воздуха в разных частях города. Под проверку попали улицы Российская, Вологодская, 50-летия СССР, Коммунистическая, а также на территория парка «Нефтехимиков».

В результате были выявлены превышения предельной допустимой концентрации по сероводороду в 1,1-1,8 раза только на улице Вологодской, а также в парках «Нефтехимиков» и «Кашкадан». Но представители министерства экологии отметили, что на момент поступления жалоб в Уфе были неблагоприятные метеорологические условия. Туман и температурная инверсия способствуют накоплению в воздухе промышленных и автомобильных выбросов. Этим объясняется появление неприятного запаха, который ощущали уфимцы.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram