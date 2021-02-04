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Массовая авария в Бакалинском районе: погибла мать двоих детей

Массовая авария в Бакалинском районе: погибла мать двоих детей

Бакалинский район | 04 фев 2021 | 12:44

Смертельная авария произошла утром 4 февраля в Бакалинском районе Башкирии. На 132 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы лоб в лоб столкнулись три легковых автомобиля.

По предварительным данным ГИБДД республики, водитель «Хендай Солярис» нарушил дистанцию и столкнулся с попутной «Ладой Грантой». После чего, автомобиль отбросило на встречную полосу, где ехал «Дэу Матиз». За рулем малолитражки находилась 25-летняя мать двоих детей. Женщина скончалась на месте. Двое детей шести и трех лет отправлены в ближайшую больницу на осмотр.

«Состояние детей оценивается как стабильное. Жить будут», — сообщил агентству «Башинформ» старший дежурный группы отдельного батальона, капитан полиции Ильмир Габдрахимов.

Ранее сообщалось о том, что в Бакалинском районе осудили мужчину ударившего школьника.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: БашДТП

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