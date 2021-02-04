Массовая авария в Бакалинском районе: погибла мать двоих детей

Смертельная авария произошла утром 4 февраля в Бакалинском районе Башкирии. На 132 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы лоб в лоб столкнулись три легковых автомобиля.
По предварительным данным ГИБДД республики, водитель «Хендай Солярис» нарушил дистанцию и столкнулся с попутной «Ладой Грантой». После чего, автомобиль отбросило на встречную полосу, где ехал «Дэу Матиз». За рулем малолитражки находилась 25-летняя мать двоих детей. Женщина скончалась на месте. Двое детей шести и трех лет отправлены в ближайшую больницу на осмотр.
«Состояние детей оценивается как стабильное. Жить будут», — сообщил агентству «Башинформ» старший дежурный группы отдельного батальона, капитан полиции Ильмир Габдрахимов.