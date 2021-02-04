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Среди регионов ПФО Башкирия лидирует по количеству аварий на дорогах

Среди регионов ПФО Башкирия лидирует по количеству аварий на дорогах

| 04 фев 2021 | 13:59

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Динар Гильмутдинов заявил, что регион в 2020 году занял первое место по аварийности на дорогах по всему Приволжью. При этом, оказалось, что республика является первым в России по протяженности дорог – 57 тысяч километров.

- Башкирия по количеству аварий занимает первое место в ПФО и третье в РФ. Но, посмотрели федеральную статистику по протяженности автомобильных дорог, до этого считали, что самые длинные дороги в Краснодарском крае… Но по статистике протяжённость дорог в регионе 57 тысяч километров и мы являемся первыми по протяжённости дорог в России, - заявил на пресс-конференции Гильмутдинов.

По его словам, главными причинами аварий в 2020 году стали неправильные проезды перекрестков, неправильно выбранная дистанция между автомашинами, нарушения на пешеходных переходах, выезд на полосу встречного движения и вождение в состоянии алкогольного опьянения.


- Основные виды ДТП, это опрокидывание, наезд на пешеходов, столкновение, наезд на препятствия, - пояснил начальник ГИБДД Башкирии.
По статистике, в Башкирии в 2020 году на дорогах региона произошло 3736 аварий, в которых погибли 454 человека и 4636 человек получили различные травмы и ранения. Среди погибших – 14 детей.
- В этом году за десять дней января в ДТП мы потеряли уже 7 детей. Это очень трагично, и в 80% случаях в гибели детей виноваты взрослые. Не пристегнули ремнями безопасности своих детей, - сообщил г-н Гильмутдинов печальную статистику 2021 года.

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Источник: www.sobkor02.ru

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