Среди регионов ПФО Башкирия лидирует по количеству аварий на дорогах
| 04 фев 2021 | 13:59
Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Динар Гильмутдинов заявил, что регион в 2020 году занял первое место по аварийности на дорогах по всему Приволжью. При этом, оказалось, что республика является первым в России по протяженности дорог – 57 тысяч километров.
- Башкирия по количеству аварий занимает первое место в ПФО и третье в РФ. Но, посмотрели федеральную статистику по протяженности автомобильных дорог, до этого считали, что самые длинные дороги в Краснодарском крае… Но по статистике протяжённость дорог в регионе 57 тысяч километров и мы являемся первыми по протяжённости дорог в России, - заявил на пресс-конференции Гильмутдинов.
По его словам, главными причинами аварий в 2020 году стали неправильные проезды перекрестков, неправильно выбранная дистанция между автомашинами, нарушения на пешеходных переходах, выезд на полосу встречного движения и вождение в состоянии алкогольного опьянения.