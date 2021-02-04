В Мелеузе до сих пор ведется расследование аварии с участием пьяного полицейского

Мелеузовский район | 04 фев 2021 | 15:06

МВД Башкирии до сих пор расследует аварию в Мелеузе, которая произошла по вине полицейского. Напомним, 2 января пьяный сотрудник ГИБДД на Land Cruise с «красивыми номерами» вылетел на тротуар и чуть не сбил толпу детей и взрослых.







Жертв удалось избежать лишь чудом. После аварии мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был остановлен очевидцами.



Ещё в январе МВД Башкирии начало служебную проверку. Но сегодня, 4 февраля, стало известно, что проверку продлили ещё на 30 суток. Об этом сообщает руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.

Максим Родионов:



- Служебная проверка продлена согласно статье 52 федерального закона, которая позволяет нам это сделать в связи с рядом обстоятельств. Проверка продолжается, она продлена на 30 суток.

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