В Калтасинском районе неизвестный возле магазина пырнул ножом 27-летнего парня

Калтасинский район | 04 фев 2021 | 18:33

В полицию Калтасинского района обратились местные жители, которые заявили, что на крыльце магазина в селе Кутерем неизвестный пырнул ножом 27-летнего парня.







Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, молодой человек просто стоял у входа торговой точки, когда из магазина вышел 30-летний мужчина. Между ними завязался конфликт, который усугубился из-за алкогольного опьянения обоих. Тогда мужчина просто достал нож и ударил им оппонента.



После преступления подозреваемый ушёл, а истекающий кровью парень остался на крыльце.

Пресс-служба МВД по РБ:



- Сейчас по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Расследование продолжается.

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