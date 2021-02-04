В Калтасинском районе неизвестный возле магазина пырнул ножом 27-летнего парня

В полицию Калтасинского района обратились местные жители, которые заявили, что на крыльце магазина в селе Кутерем неизвестный пырнул ножом 27-летнего парня.
Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, молодой человек просто стоял у входа торговой точки, когда из магазина вышел 30-летний мужчина. Между ними завязался конфликт, который усугубился из-за алкогольного опьянения обоих. Тогда мужчина просто достал нож и ударил им оппонента.
После преступления подозреваемый ушёл, а истекающий кровью парень остался на крыльце.
Пресс-служба МВД по РБ:
- Сейчас по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Расследование продолжается.